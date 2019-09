Ostiamare, Scudieri: “In Sardegna trasferta difficile, con il Muravera dimentichiamo la Coppa Italia”

Ostia – Altra partita, altro torneo. E’ questo il concetto espresso da Mister Scudieri alla vigilia della seconda giornata di campionato.

E’ partito il torneo di Serie D. E l’Ostiamare sta a un punto, dopo il pareggio arrivato dalla prima partita in casa con il Latina. 1 a 1 nel finale e testa già in Sardegna. Infatti volerà dall’altra parta del Mar Tirreno la compagine biancoviola, alla ricerca dei tre punti da segnare in classifica: “Sono soddisfatto delle qualità espresse in campo con il Latina”. Al termine della partita di esordio e tra le mura amiche Scudieri aveva applaudito ai suoi ragazzi.

Ma ora ecco un’altra partita difficile. In Sardegna lo è sempre e lui lo sottolinea: “Giocare lì è complicato”. E sarà il Muravera ad attendere i gabbiani. Già vincenti con la squadra di Mister Loi in Coppa Italia. 2 a 0 all’Anco Marzio. E Scudieri consiglia: “Dobbiamo dimenticarci la vittoria in Coppa Italia”.

(Il Faro on line)