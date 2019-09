Fiumicino – “Vedere il PalaDanubio di Fiumicino abbandonato e trasformato in un ricovero per sbandati e senza tetto (leggi qui) è una coltellata al cuore. Ma è purtroppo la naturale conclusione di un percorso fortemente voluto negli anni da amministrazioni miopi e sorde”.

Massimiliano Mazzuca, presidente della Futsal Isola, che in una nota aggiunge: “Fiumicino non ha più luoghi di aggregazione sportiva. Fiumicino non ha più alcuna società che gioca a massimi livelli. Fiumicino non ha più alcuna società con un settore giovanile nazionale”.

Foto 3 di 4







“Come presidente della Futsal Isola, che per anni ha militato nelle massime serie nazionali, vedere questo scempio è deprimente. Ho combattuto contro i mulini a vento fino a quando, isolato e osteggiato, ho dovuto abbandonare un sogno: portare Fiumicino dove merita”, prosegue.

“Il PalaDanubio pieno di famiglie e bambini che assistevano a competizioni nazionali e potevano a fine partita fare foto e scambiare sorrisi con i loro beniamini. Un PalaDanubio che ospitava ogni weekend importanti partite dei campionati nazionali giovanili – aggiunge -. No, meglio un PalaDanubio chiuso, destinato ai senza tetto con tutto rispetto“.

“E come me ci sono altre decine di altri appassionati che avrebbero dato anima e cuore per creare un importante movimento sportivo che guardasse ai giovani. Ma purtroppo la verità è che nelle nostre istituzioni non c’è cultura sportiva. C’è cultura di altro ma non dello sport“, sottolinea.

E aggiunge: “Lo dico senza troppe remore: sentir parlare oggi di stadi destinati a ricchi calciatori e a imprenditori milionari e poi non avere un luogo fisico dove poter far praticare sport ai nostri ragazzi è quanto di più ‘razzista’ e ‘discriminante’ ci possa essere sulla faccia della terra“.

“Ci si riempie tanto la bocca di ‘diritti’. Ma quali ‘diritti’ hanno i nostri giovani? Cosa gli offriamo? Qual è l’esempio che diamo loro? Un palazzetto dello sport abbandonato e null’altro? Come li togliamo dalla strada? Come facciamo a dirgli di credere nel futuro e nelle istituzioni? Offrendo loro questo spettacolo indegno?”, conclude il presidente della Futsal Isola.

(Il Faro online)