Acilia, fiamme in un campo privato in Via di Macchia Palocco

Ostia – Poco fa in Via di Macchia Palocco, all’altezza di Via Padre Massaruti, è andato a fuoco un campo le cui fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco, tempestivamente, accorsi sul luogo.

Non si riscontrano danni a cose e/o persone.

L’incendio, probabilmente, può essersi sviluppato a causa di una cicca ancora accesa. La strada adiacente al campo andato a fuoco, è ad alta densità di traffico e le probabilità che qualche cicca lanciata dal finestrino di un’auto possa aver raggiunto i fili d’erba secchi, facilmente infiammabili. In questi casi basta un poco di vento per fare stendere le fiamme.

(Il Faro online)