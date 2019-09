Aggredisce una pattuglia dei Carabinieri, arrestato passeggero a Fiumicino

Fiumicino – E’ finito in manette per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale: oggi, 6 settembre 2019, un passeggero russo, in partenza dall’aeroporto di Fiumicino, ha aggredito la pattuglia dei Carabinieri.

L’uomo, per cause ancora da accertare, avrebbe oltraggiato e inveito contro i militari dell’arma, che lo hanno tratto in arresto nello scalo romano e adesso rischia la reclusione da sei mesi a cinque anni, secondo il codice penale.

Notizia in aggiornamento