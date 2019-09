Cade a terra dopo una lite: morto 70enne a Fiumicino

Fiumicino – Sarebbe morto a causa di un malore, l’uomo che nella tarda serata di ieri, 5 settembre 2019, si è accasciato al suolo, nei pressi di piazzale Mediterraneo. L’episodio sembrerebbe avvenuto intorno alle 23, lungo le banchine che costeggiano il Tevere.

Da una prima ricostruzione degli avvenimenti, pare che poco prima del decesso la vittima, un settantenne, abbia avuto una lite verbale con altre due persone. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e il personale sanitario, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Attualmente sono in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Notizia in aggiornamento