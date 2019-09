“Cicerone è tornato”, a Formia tutto pronto per la Notte Bianca

Formia – Dopo il successo delle prime due serate delle “Notti di Cicerone”, la kermesse storico-rievocativa dedicata al celebre oratore romano si sposta nel cuore pulsante di Formia con l’attesissima Notte Bianca in programma dalle 19 all’una di notte.

“Cicerone è Tornato”, la teatralizzazione itinerante dalla Torre di Castellone alla Torre di Mola (con diretta Facebook sulla pagina LenottidiCiceroneofficial) con tantissimi spettacoli all’interno del programma promosso dal Comune di Formia. Aree tematizzate e performance teatrali in tutte le piazze e vie del centro:

– Il Grande Lupanare a Castellone

– Architectural Dressing in Piazza Marconi (S. Teresa)

– Lo Spettacolo dei Gladiatori in Largo Aldo Moro

– Ludus Magnus – Area Bambini con Laboratorio interattivo in Largo Aldo Moro

– Apertura serale straordinaria dei negozi per lo Shopping di Cicerone

– Menù e Aperitivi di Cicerone

– Visita guidata serale dalle 19 alle 23 effettuate in costumi d’epoca al Cisternone Romano e alla Torre di Castellone.

Spettacoli teatrali itineranti, scene di vita di epoca romana e combattimenti tra gladiatori, laboratori interattivi per i bambini, apertura serale dei negozi e menù e aperitivi a tema.

Per “Le Notti di Cicerone” sono state messe a disposizione navette gratuite nelle giornate di giovedì 5 e sabato 7 settembre, dalle 18.30 in poi, con punti di raccolta presso il Molo Vespucci e il piazzale della stazione ferroviaria.

La navetta farà fermate al piazzale del molo Vespucci, in via Cristoforo Colombo, alla stazione ferroviaria e in piazza San’Erasmo.

Le Notti di Cicerone – Vendita biglietti

Fino a sabato 7 settembre sarà possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli della manifestazione “Le notti di cicerone” anche presso l’INFO POINT TURISTICO sito al piano terra del palazzo comunale di fronte “Bar Vittoria” dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti (previa disponibilità) presso il botteghino allestito nei luoghi dell’evento. Si consiglia per l’acquisto presso il botteghino di arrivare con anticipo rispetto all’orario di inizio spettacolo.

È possibile inoltre acquistare i biglietti presso i rivenditori autorizzati: Formia: AS TURISMO – Via G. Paone, 20; Gaeta: I VIAGGI DI KILROY SRL – Via Veneto.

Foto di: favcreativeagency

