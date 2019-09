Civitavecchia – Si è svolta ieri, giovedì 5 settembre, in via Parlmiro Togliatti, la piccola cerimonia di piantumazione di alcune specie floreali donate dall’associazione ambientalista Fare Verde Civitavecchia, per riqualificare le fioriere presenti nella parte alta della via.

La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Ernesto Tedesco, dell’assessore all’Ambiente Manuel Magliani, del consigliere di maggioranza Mirko Mecozzi e di molti abitanti della zona che hanno partecipato all’evento con entusiasmo.

“Quello di ieri – dichiarano i volontari di Fare Verde – è stato l’atto conclusivo di un’operazione di riqualificazione urbana che ha visto interessati l’assessorato all’ambiente e la squadra di pronto intervento della “Civitavecchia Servizi Pubblici”, la società municipalizzata del Comune. Come associazione ambientalista, e come volontari-attivisti, non potevamo limitarci a dar voce alla denuncia dei nostri concittadini ed abbiamo deciso di autotassarci e fare la nostra parte abbellendo le fioriere pubbliche con piante e fiori.

Ringraziamo il sindaco Tedesco, l’assessore Magliani e il consigliere Mecozzi per la collaborazione e la disponibilità offerta in questa occasione; gli operatori di “C.S.P.” per aver ripristinato l’area con professionalità e competenza ed i residenti di via Palmiro Togliatti per essersi impegnati ad annaffiare e curare piante donate. Siamo lieti di aver realizzato un piccolo progetto di servizio dedicato alla nostra comunità e di aver contribuito a migliorare il decoro di Civitavecchia”, concludono i volontari locali di Fare Verde onlus.