Coronas: “Su Focene boomerang di Magionesi e Bonanni, criticano chi c’era ma dimenticano chi non c’era”

Fiumicino “Le consigliere Magionesi e Bonanni, invece di evitare polemiche su un caso come quello dei debiti fuori bilancio per la tromba d’aria che ha colpito Focene, vogliono a tutti i costi alzare un polverone (leggi qui) contro chi, secondo loro, è stato reo di astenersi”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia, Alessio Coronas.

Meglio astenuti che assenti

“Per prima cosa verrebbe da dire: meglio astenuti che assenti, come il Sindaco e il vice Sindaco, su un tema così importante. Seconda cosa l’astensione non è un voto contrario, ma sottolinea a livello politico le perplessità amministrative per cifre esorbitanti per recupero detriti e smaltimento degli stessi, che non sembrano giustificate dai danni prodotti, e che comunque non sono state né dettagliate.

Le perplessità sulle cifre

La tragedia di Noemi non c’entra nulla con questa delibera, bensì c’entra la conta dei danni. E la cifra presentata in bilancio è davvero fuori scala. Nonostante questo, e nonostante l’assenza dei due massimi rappresentanti della maggioranza di governo, noi siamo stati presenti, astenendoci alla votazione sulle cifre ma votando a favore dell’immediata esecuzione della delibera. Come a dire: sulle cifre non siamo convinti e non garantiamo, ma via libera subito ai rimborsi.

Le polemiche pretestuose non le facciamo noi, ma chi non perde occasione come Magionesi e Bonanni per dare lezioncine di democrazia – senza mai guardare dentro alla propria coalizione – delle quali francamente se ne farebbe volentieri a meno”.