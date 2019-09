Fiumicino – Cartoni abbandonati in una angolo, carrelli della spesa pieni di sacchetti di rifiuti, cartacce, bottiglie di plastica gettate dovunque: è questo il panorama che si presenta a chiunque si rechi all’ufficio postale di Fiumicino.

Il piazzale di via del Faro, infatti, si sta lentamente trasformando in una vera e propria discarica a cielo aperto, complice da un lato, l’inciviltà di alcuni, che continuano a gettare spazzatura ovunque, senza pensare al danno recato alla collettività, dall’altro la mancanza di controlli.

di 9 Galleria fotografica Degrado al piazzale dell'Ufficio Postale di Fiumicino









Questo “mix micidiale” ha dato il via ad una vera e propria escalation di degrado, che, con l’ondata dei vacanzieri estivi, non ha fatto altro che peggiorare durante la bella stagione, quando, i molti turisti che si affacciano sul litorale solo per il fine settimana, pensano bene di lasciare qui la loro spazzatura, riempiendo i cestini lungo i marciapiedi, o abbandonando i sacchetti in luoghi più isolati.

Un altro episodio si aggiunge a quella che a Fiumicino, sembra stia diventando una vera emergenza rifiuti: l’accumulo sconsiderato di spazzatura e la mancanza di pulizia, infatti, non provocano solo una situazione di degrado – già da sola deprecabile – ma comportano anche rischi sanitari, per i miasmi dovuti alla sporcizia e gli animali, molto spesso topi, che vengono attirati dai rifiuti stessi.