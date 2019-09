Ladispoli, De Santis: “Riprendono i lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale”

Ladispoli – “Dalla settimana prossima ripartiranno i lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, opera pubblica di notevole rilievo per la nostra città”. L’annuncio è dell’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis.

“Si ricomincerà – ha proseguito De Santis – da Via Firenze, arteria fondamentale di collegamento fra il quartiere Centro, il Polo Scolastico, gli Uffici Comunali ed il quartiere Caere Vetus. Torniamo a raccomandare ai cittadini di rispettare divieti di sosta e di circolazione, per agevolare i lavori e non incorrere in sanzioni.

Come già annunciato precedentemente sarà una stagione ricca di interventi sulle nostre strade, che ci consentiranno di implementare la sicurezza e la funzionalità della mobilità cittadina. E’ un impegno dell’Amministrazione Grando quello di favorire la riqualificazione urbana e, nonostante le difficoltà, stiamo investendo in tal senso!”.