L'evento

Museo del Sax, Montino: “Motivo di grande orgoglio” fotogallery

Appuntamento per l'inaugurazione domani pomeriggio alle 18 in via dei Molini angolo via Reggiani, a Maccarese.









Fiumicino – Si inaugura domani pomeriggio alle 18 il Museo del Saxofono, in via dei Molini angolo via Reggiani, a Maccarese. Da un’idea del Maestro Attilio Berni, sassofonista di grande prestigio, il museo è stato possibile grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale e del Sindaco Montino che ha lavorato per individuare i locali che ospiteranno l’esposizione. di 8 Galleria fotografica Museo del Saxofono







“Siamo lieti di avere contribuito in maniera determinante alla nascita di questo museo – dichiara Montino -. Quando il maestro Berni mi ha illustrato il progetto e mostrato l’immenso patrimonio di cui dispone, mi sono prodigato personalmente per trovare il luogo più adatto ad accogliere la sua incredibile collezione di sax e metterla a disposizione della comunità”. “Per questa amministrazione, la promozione dalla cultura è fondamentale – prosegue Montino – e che a Fiumicino sorga il primo museo d’Italia interamente dedicato al saxsofono è motivo di orgoglio”. “Uno strumento magico che merita di essere conosciuto e valorizzato – aggiunge -. I nostri concittadini hanno già potuto apprezzare, suonato dallo stesso Berni e da altri ottimi professionisti durante le nostre notti bianche”. “Ci auguriamo che questo, insieme ad altri interventi e progetti in ambito turistico e culturale – conclude il sindaco – contribuiscano a rendere la nostra città sempre più attraente e la facciano diventare meta imprescindibile per i milioni di turisti che ogni anno transitano dal nostro aeroporto internazionale”. Il museo ospiterà oltre 600 strumenti. Dal piccolissimo soprillo di 32cm al gigantesco contrabasso di 2mt, dal Grafton Plastic agli strumenti dell’inventore Adolphe Sax, dal mitico Conn O-Sax al Selmer CMelody di Rudy Wiedoeft, dal Jazzophone, tromba-sax con doppia campana, ai grandiosi Conn Artist De Luxe, dai sax a coulisse ai saxorusofoni Bottali, dai tenori Selmer appartenuti a Sonny Rollins e Tex Beneke all’Ophicleide, dal mastodontico sub-contrabasso J’Elle Stainer, il sax più grande del mondo vincitore del Guinness World Records di proprietà di Gilberto Lopes, ai sax-giocattoli. L’inaugurazione andrà avanti fino a tarda sera con esibizioni musicali di grande prestigio. Ecco il programma completo ● ore 17.45 intrattenimento della Banda della Pro Loco di Fiumicino ● ore 18.00 discorsi autorità nell’ordine: Sindaco Fiumicino Jerome Selmer presidente della fabbrica Selmer (Francia) Erik Denti presidente Bose- D’addario (Usa) Gilberto Lopes presidente J’Elle Stainer (Brasile) Orfeo Borgani presidente fabbrica Borgani (Italia) Attilio Berni ● ore 18.30 taglio nastro ed accesso visitatori al Museo ● ore 19.00 Concerto del duo Jacopo Taddei duo (sala interna) introduce prof. Sammarco Fabio docente direttore del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari ● ore 20.00 rinfresco con accompagnamento musicale (Piercarlo Salvia street band) ● ore 21.30 concerto Rosario Giuliani Hammond Trio. Leggi anche da non perdere Maccarese, il Museo del Saxofono apre i battenti il 7 settembre

