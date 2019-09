Ostia, mille bambini senza mensa scolastica e 30 addetti senza lavoro

Ostia – Mille bambini inizieranno l’anno scolastico senza servizio di mensa: a causa dell’evasione del contributo da parte dei genitori, la dirigenza ha sospeso il servizio. E i trenta dipendenti della ditta incaricata di preparare i pasti rischiano il posto di lavoro.

Il 9 settembre il Consiglio d’Istituto del comprensivo “Via delle Azzorre“ che comprende i tre plessi “Amendola-Guttuso“, “Acqua Rossa” e “Parini” annuncerà la decisione già assunta dalla direttrice scolastica Milena Nari ovvero di sospendere il servizio mensa. La motivazione è dettata dal forte indebitamento assunto dall’istituto comprensivo con la ditta “Solidarietà e lavoro” fornitrice del servizio. Un debito, segnalano dalla scuola, dovuto al forte tasso d’evasione da parte dei genitori che non pagano il ticket per il pasto dei loro bambini.

A restare senza pasto saranno circa mille ragazzini, dalle materne a quelli delle scuole medie. Un problema di difficile risoluzione che coinvolge anche l’obbligo per legge di far pranzare i bambini delle materne che, si sta valutando, potrebbero essere serviti in classe con panini o con pasti caldi trasportati da altri istituti.

In ogni caso, oltre ai pesanti disagi che dovranno sopportare le famiglie dei piccoli studenti, c’è un problema di natura occupazionale. I trenta dipendenti della ditta “Solidarietà e lavoro” che ha la proroga del servizio solo fino al 30 settembre, in attesa del subentro della ditta vincitrice del nuovo appalto sospeso in Campidoglio, rischiano il licenziamento.

Per questo motivo lavoratori e mamme il 9 settembre alle ore 16,30 saranno fuori la scuola di via delle Azzorre 314 per sensibilizzare il Consiglio d’Istituto e la dirigenza a ripensare alla decisione e tornare a erogare il servizio.