Ponza, chiusa la cappelletta a Punta Bianca, al via la raccolta firme per la riapertura

Ponza -“La notizia ci ha lasciati sgomenti. La chiusura ai fedeli della cappelletta a Punta Bianca, che da tempo immemore ne mantengono vivo il culto, è l’ennesima ferita nell’animo dei ponzesi, che tutto questo non lo meritano.”

La Cappelletta, sita all’interno di una proprietà privata, da alcuni giorni non è più accessibile: è stato cambiato il cancelletto che permetteva l’entrata ai fedeli. Non solo. Con il cambio, sono stati “sequestrati” anche tutti i doni votivi che i fedeli vi avevano portato.

“Per definire natura e portata dei limiti dei proprietari sui luoghi di culto – fa sapere in una nota Danilo D’amico-, il parametro normativo di riferimento rimane l’art. 831 cod. civ. 2° comma, che dice: «Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano».