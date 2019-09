Ventotene plastic free, in arrivo “Mediterraneo da remare”

Ventotene – Domani a Ventotene approderà la campagna nazionale “Mediterraneo da remare”. L’obiettivo? Sensibilizzare la collettività alla tutela del Mare Nostrum, con il focus #PlasticFree dedicato a contrastare l’inquinamento derivato dalla plastica nei mari.

Organizzato da Fondazione UniVerde e Marevivo, con il patrocinio del Comune di Ventotene, con la collaborazione di Castalia Consorzio Stabile S.C.p.A., Idroambiente, Mare di Circe e Federazione Italiana Canoa e Kayak e con l’adesione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera; l’incontro si terrà alle 12 al Centro Polivalente “Umberto Elia Terracini” e sarà preceduto da una remata simbolica con canoisti e canottieri per promuovere l’uso di canoe e barche a vela, con la raccolta, da parte degli sportivi, di eventuali rifiuti trovati in acqua durante la remata. Media partners dell’evento: TeleAmbiente e GreenStyle.

“Sarà questa – fanno sapere gli organizzatori dell’evento – l’occasione per approfondire anche la valutazione degli impatti e dei rischi che comportano gli scarichi degli impianti di dissalazione, a partire della realtà dell’isola pontina.

Se da una parte, infatti, è fondamentale garantire il diritto all’acqua potabile e di qualità per tutti, dall’altra è altrettanto fondamentale garantire la tutela del mare, la difesa degli habitat marini e contrastare ogni forma di minaccia per la biodiversità e per gli ecosistemi, ormai sempre più vulnerabili anche a causa dell’esponenziale aumento della presenza di plastiche nei nostri mari ed oceani”.

La tappa di Ventotene sarà aperta dai saluti di Gerardo Santomauro, sindaco di Ventotene e presidente dell’Area Marina Protetta Isole di Ventotene e Santo Stefano, a cui faranno seguito gli interventi di: Alfonso Pecoraro Scanio (presidente Fondazione UniVerde), Rosalba Giugni (presidente Marevivo), C.F. Federico Giorgi (comandante Capitaneria di Porto di Gaeta) e Daniele Coraggio (presidente dell’Associazione Ventotene Mia). Modera: Stefano Zago.

Le iniziative itineranti della campagna, che si sono svolte nel corso dell’estate 2019, lungo le coste italiane, in varie località e con l’adesione di diversi stabilimenti balneari, sono state prevalentemente dedicate a contrastare la dispersione delle macro e micro plastiche in mare, con lo slogan #PlasticFree, ma anche a rilanciare il focus #AcquascooterFree, promuovendo la mobilità a remi e la diffusione dell’uso delle canoe in luogo del noleggio di moto d’acqua”.

(Il Faro on line)