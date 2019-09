Virtus Ostia Parco Leonardo, il direttore generale Berardo : “Il nostro è un progetto importante”

Ostia – La stagione della prima squadra della Virtus Ostia Parco Leonardo si avvicina al suo inizio.

Il 9 settembre la Serie D lidense comincerà la preparazione in vista di una stagione nella quale il club rossoarancio mira a grandi traguardi.

A presentare la stagione è Alessio Berardo, direttore generale e volto nuovo dell’organigramma che, al fianco del presidente Dell’Oste, sta ponendo le basi per un progetto importante, nato dalla collaborazione tra la Virtus e l’Olimpus Parco Leonardo.

“La nostra unione di intenti è nata per creare un progetto molto più forte – spiega il DG lidense – sia sotto il profilo economico che sportivo. Guardando al campo il nostro obiettivo è quello di salire di categoria, anche perché le nostre società hanno origini importanti. La Virtus Ostia è una squadra che ha calcato per anni il palcoscenico della Serie C1, mentre l’Olimpus Parco Leonardo deve il suo nome ad una società importantissima come l’Olimpus, che gioca in A2. Per questo motivo la Serie D deve essere solo una categoria di passaggio. Vogliamo però farlo un passo dopo l’altro, senza affrettare i tempi perché un progetto deve poter crescere nella maniera giusta”.

Guardando al lungo termine, Alessio Berardo ha le idee chiare: “Vogliamo arrivare nelle categorie che contano, come la C1, e rimanerci a lungo. Inoltre vogliamo far crescere i ragazzi perché per noi sarebbe una grande soddisfazione vederli arrivare su palcoscenici prestigiosi. Anche per questo i nostri giovani sono seguiti da vicino anche da società blasonate”.

(Il Faro on line)