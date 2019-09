Anzio – Sabato 7 settembre l’appuntamento con lo sport in piazza targato Coni e Regione è ad Anzio.

Il comune laziale, dopo il successo dello scorso anno, quando nonostante il maltempo in migliaia affollarono le postazioni sportive allestite nelle piazze del centro, ha deciso di replicare offrendo ai suoi cittadini, dalle 18 alle 24, una Notte Bianca dello Sport.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il CONI Lazio, le federazioni e le società sportive del territorio, sarà parte di un week end che vedrà nel capoluogo del litorale anche lo svolgimento della quarta tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua, con i più forti piloti italiani in corsa per il titolo. Tra piazza Garibaldi e piazza Pia saranno 18 le discipline che potranno essere praticate gratuitamente con l’ausilio di tecnici e personale esperto: scherma, sub, pallacanestro, rugby, pallavolo, tennis, kickboxing, baseball, tiro con l’arco, surf, tiro a segno, motociclismo, pesistica, canottaggio, scacchi, calcio, pugilato, giochi tradizionali.

Nel quartiere Talenti intanto cala il sipario sulla rassegna Notti di Cinema, che per 7 settimane ha ospitato nei week end l’angolo dello sport del CONI Lazio. Da luglio ad oggi sono state 15 le discipline che si sono alternate, permettendo la pratica sportiva a oltre 5000 persone di tutte le età. Per il gran finale, in programma da venerdì 6 a domenica 8, dalle 19 alle 24, saranno in campo pentathlon, tennis tavolo, tiro con l’arco e scacchi.

(Il Faro on line)