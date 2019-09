Da “Alternativa per Anzio” un ciclo di incontri culturali nelle periferie

Anzio – “Viviamo senza dubbio in tempi difficili e complicati. I media ci riversano addosso ogni giorno una grandissima quantità di informazioni, che spesso però solo in pochi addetti ai lavori riescono a decifrare. Per questo, Alternativa per Anzio ha deciso di portare i grandi problemi di oggi lontano da dove sono discussi di solito, ma vicino a chi li vive sulla propria pelle, nelle periferie della città”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Alternativa per Anzio.

“Vogliamo organizzare – proseguono – una serie di incontri sui grandi temi, invitando esperti, docenti universitari, membri delle istituzioni e dei corpi intermedi, così da offrire ai cittadini di Anzio e dei suoi quartieri un ‘Manuale di sopravvivenza’ nell’intricatissimo mondo moderno”.

“Il primo di questi incontri sarà dedicato a uno dei problemi più sentiti, quello delle disuguaglianze economiche: sentiamo spesso dire ‘I ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri diventano sempre più poveri’. Ma perché succede questo? È inevitabile? Cosa si può fare per invertire la rotta? Per capirlo, parleremo con chi ha osservato da vicino e studiato il fenomeno, elaborando proposte per affrontarlo, e con chi ha il compito di far sì che le proposte si trasformino in azioni: la politica e il sindacato. Interverranno Michele Raitano, docente di Politica economica alla Sapienza e autore del manifesto ‘AGIRE contro la disuguaglianza’, Claudia Pratelli, assessora all’istruzione nel III Municipio di Roma e Claudio Treves della Cgil nazionale. Vi aspettiamo – concludono – nella nostra sede di Lavinio, in via di Valle Schioia 125 alle ore 17.30 di domenica 15 settembre“.

(Il Faro online)