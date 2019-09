Fiumicino, Roberto Tasciotti nominato professore all’Universita di Tor Vergata

Fiumicino – Al prof. Roberto Tasciotti, già Preside in diverse scuole del litorale, attuale Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Città di Fiumicino e Direttore scientifico della Scuola regionale del Coni, è stato conferita la docenza in “Psicologia applicata al marketing turistico”, dall’Universita di Tor Vergata per il corso di laurea in scienze del turismo.

“Cercherò di insegnare agli studenti aspetti importanti dei meccanismi che regolano la comunicazione umana anche alla luce delle ricerche nel campo delle neuroscienze e della fisica quantistica, e come saper valorizzare le bellezze del nostro Paese, per attirare turisti ed accrescere i posti di lavoro, in un settore tra i più importanti, considerato che l’Italia può offrire ricchezze ambientali, storiche archeologiche ed artistiche, corroborate da un turismo sportivo, enogastronomico, balneare, montano e soprattutto religioso.

Spero di riuscire a centrare questi obiettivi che mi sono riproposto nell’accettare la docenza. È un motivo di orgoglio insegnare in una delle più importanti Universita d’Italia”

“In qualità di docente, da circa un trentennio operante nel territorio di Fiumicino – afferma la prof.ssa Minacapelli, vicaria dell’IC Cristoforo Colombo – ritengo tale nomina un arricchimento del patrimonio di risorse dell’Università di Roma Due, essendo il Prof. Roberto Tasciotti, un valentissimo educatore, dotato di sensibilità e spirito di appartenenza alle varie realtà formative. Gli studenti che avranno l’onore di conoscerlo e usufruire delle sue lezioni, conosceranno l’arte del trasmettere valori e competenze con modalità innovative e, direi, quasi rivoluzionarie”.