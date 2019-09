L’Italnuoto al Quirinale, anche il Settebello celebrato per l’oro mondiale

Il Faro on line – Ci sarà anche il Settebello di pallanuoto da Sergio Mattarella. Il prossimo 11 settembre l’Italnuoto, che è tornata da Gwangju con un bottino di 15 medaglie, sarà ricevuta dal Presidente della Repubblica per ricevere gli onori degli allori vinti.

Anche loro tra gli atleti invitati. I giocatori del Settebello azzurro. Ha vinto di misura l’Italia della pallanuoto maschile con la Spagna a Gwangju. Un 10 a 5 formidabile. Una finale dominata dall’inizio, al termine dell’incontro. Quando la festa è esplosa per tutti e quando Sandro Campagna con il suo staff tecnico si è unito ai giocatori in piscina. Un tuffo liberatorio e pieno di gioia, schizzi e sorrisi. Felicità. E l’11 settembre, senza alcuni elementi e ranghi ridotti per una tournée della Pro Recco in America, riceverà le congratulazioni del Quirinale.

Insieme all’allenatore Sandro Campagna e al suo vice Amedeo Pompilio ci saranno Marco Del Lungo, Vincenzo Dolce, Gianmarco Nicosia, Michael Bodegas e Niccolò Figari.