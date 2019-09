Ostia, spari in strada nella notte: un uomo esplode colpi di fucile. Un ferito e due denunciati

Ostia – Colpi di fucile esplosi nella notte in strada in via delle Canarie: la vendetta tra due uomini amanti della stessa donna. La polizia, arrivata sul posto con alcune volanti ha trovato a terra un uomo ferito e, alla fine delle indagini, ha denunciato due persone, entrambe italiane, rispettivamente di 33 e 25 anni.

L’episodio, che riporta la memoria al clima delle faide tra le famiglie malavitose più importanti del litorale romano, si è verificato ieri sera, venerdì 6 settembre, intorno alle ore 23,10. “Correte, c’è un uomo che imbraccia un fucile e sta sparando“: queste le segnalazioni arrivate alla Centrale unica delle emergenze 112.

Sul posto si sono precipitate alcune volanti della Polizia di Stato che hanno trovato un uomo a terra ferito e già assistito dal personale di un’ambulanza. L’uomo, identificato come un italiano di 33 anni, aveva una vistosa ferita alla testa. Poco distante da lui, a terra, un fucile che si è rivelato essere ad aria compressa.

Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato hanno potuto ricostruire l’episodio e denunciare i due responsabili. Nella sostanza si è trattato di una lite tra due amanti della stessa donna. Il ferito, ricoverato al Grassi in codice giallo e prognosi di 30 giorni, aveva litigato con la fidanzata che ha chiamato in soccorso il suo ex, l’altro italiano di 25 anni. Questo si è presentato con un coltellaccio e ha affrontato il rivale ferendolo alla testa.

La Polizia ha rintracciato anche il feritore e recuperato il coltello usato nella lite. Anche il 33enne aveva con sè un coltello di genere vietato, oltre al fucile. I due sono stati denunciati rispettivamente per detenzione di armi di genere vietato il 33enne e per lesioni il 25enne.

L’episodio per alcuni testimoni ha richiamato alla mente quanto accaduto il 23 novembre 2017, più o meno alla stessa ora, con questo duplice tentato omicidio.