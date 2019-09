Ostia, ultima moda: dare fuoco ai cassonetti degli abiti usati

Ostia – I piromani non danno tregua e stavolta, oltre a incendiare i cassonetti, hanno dato fuoco anche al contenitore degli abiti usati.

E’ successo l’altra notte in corso Duca di Genova, ai cassonetti posizionati proprio di fronte all’ex Gil, la Gioventù Italiana Littoria, di fianco alla fermata dell’autobus. Ignoti hanno dato prima fuoco al contenitore giallo in ferro, quello usato per la raccolta degli abiti usati, e poi hanno appiccato le fiamme ai cassonetti convenzionali.

Il risultato finale è che due cassonetti in plastica sono andati completamente distrutti e una campana per la raccolta del vetro più un terzo cassonetto sono stati irreparabilmente danneggiati. La lenta combustione dei tessuti, invece, ha consentito ai vigili del fuoco di intervenire per tempo. I pompieri, però, sono stati costretti ad aprire il contenitore in ferro per estrarre i vestiti e poter sedare così l’incendio.

E’ la prima volta, almeno per Ostia, che i piromani dedicano le loro malate attenzioni al cassonetti gialli. Stamattina, sabato 7 settembre, gli operatori dell’Ama hanno rimosso gli abiti che erano rimasti sparpagliati sull’asfalto.

Nella stessa notte gli incendiari sono tornati a piazza delle Caravelle, su lungomare Paolo Toscanelli, davanti allo stabilimento Marechiaro, dove a distanza di tre settimane erano già avvenuti quest’episodio (il 3 agosto) e quest’altro atto doloso (il 25 agosto). Erano le 3 di notte e, fortunatamente, l’attenzione di un automobilista di passaggio ha evitato che le fiamme si propagassero. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente scongiurando l’incendio.