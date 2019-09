Pulizia strade, tornano le spazzatrici a Civitavecchia: ecco dove

Civitavecchia – Su indicazione dell’Amministrazione comunale guidata da Ernesto Tedesco, la Csp ha programmato per il mese di settembre una campagna di pulizia delle principale strade del territorio.

Ripartirà, nella fattispecie, il servizio con le spazzatrici, il cui ritorno a pieno regime coinciderà con la necessaria pulizia di tombini e caditoie al fine di prevenire il formarsi di allagamenti in varie parti della città in occasione di forti precipitazioni. Personale della municipalizzata provvederà infatti a sfalciare attentamente marciapiedi e cigli stradali, precedendo l’opera delle spazzatrici.

Spiegano il capogruppo Mirko Mecozzi e il consigliere Barbara La Rosa della Lista Tedesco: “Abbiamo voluto che la programmazione prevedesse una comunicazione capillare alla cittadinanza. Perciò cominciamo sin da ora ad avvertire che servirà la collaborazione in particolare degli utenti della strada, affinché le aree oggetto di intervento siano libere.

Per evitare quindi di dover ricorrere a contravvenzioni o peggio a rimozioni forzate, sarà disposta una cartellonistica di cortesia, con nastri bianchi e rossi, nei giorni precedenti gli interventi. Ma vogliamo anche sottolineare che la volontà politica dell’amministrazione è quella di ripristinare il servizio settimanale di pulizia stradale con le spazzatrici, secondo un calendario che sarà successivamente comunicato”.

Al momento, la programmazione prevede lavori su viale Baccelli, da largo D’Ardia alle Quattro Porte, martedì 17 sul lato mare e giovedì 19 sul lato monte; sulla Mediana da via Matteotti alla rotonda di via Adige venerdì 20 sul lato mare e sabato 21 sul lato monte. Nei giorni successivi si passerà ad altre zone (via Buonarroti e strade limitrofe, via Matteotti, via Terme di Traiano, ecc.).