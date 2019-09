Un pezzo di Ostia vince a Venezia: premiato il docufilm “Il dono”

Venezia – C’è un pezzo di Ostia che ha sfilato e poi vinto al Festival del Cinema di Venezia. Si tratta del docufilm “Il dono” scritto e diretto dal regista Dario Acocella e voluto dalla Linfoamici Onlus.

Al docufilm “Il dono” è stato riconosciuto il premio Starlight Award, nato nel 2014 con l’intento di valorizzare i talenti del cinema nazionale e internazionale, attrici e attori, registi, produttori, critici e giornalisti del settore. In poco più di 20 minuti, “Il dono” racconta la vita di Massimo Pieraccini, uno dei volontari del trasporto di organi che salvano la vita. Insieme con la sua quotidianità da “angelo custode” anche le testimonianze di chi grazie a quegli organi ha potuto continuare a vivere.

Il documentario si deve all’associazione Onlus Linfoamici attiva nel supportare chi si trova a combattere la battaglia contro il cancro, con il contributo di Esso Italiana Srl e il sostegno e supporto del Rotary Club Roma Cristoforo Colombo.

“Il nostro obiettivo da raggiungere attraverso Il dono – riassume la presidentessa di Linfoamici Onlus, l’ostiense doc Anna Milici – è quello di emozionare ed educare gli spettatori, soprattutto i più giovani, sull’importanza di compiere un gesto semplice ma straordinario. Il docufilm sarà presentato nelle scuole per far crescere il desiderio di donazione. E’ importante farsi tipizzare per diventare possibili donatori di midollo osseo dato che la possibilità di compatibilità nel registro mondiale dei donatori è oggi bassissima: 1 /100.000. E l’Italia è molto indietro in questo campo: in Germania, per esempio, i donatori sono 30 volte di più“.

Fondamentale anche accostare testimonial pregiati in questa campagna di sensibilizzazione. Uno di quelli più vicini a Linfoamici Onlus è il presentatore televisivo Paolo Bonolis (premiato anche lui con lo Starlight Award) che sosterrà il calendario 2020 dell’associazione.

Martedì 1° ottobre, alle ore 17,00, “Il dono” sarà proiettato all’Auditorium Bambino Gesù San Paolo, in via F. Baldelli 38 a Roma.