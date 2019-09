Unione Inquilini, Isopo: “Siglati i nuovi accordi della provincia di Roma”

Fiumicino – “Finalmente le parti sindacali hanno firmato rinnovando gli accordi territoriali di ben 41 comuni ad alta tensione abitativa della provincia di Roma.” -dichiara Emanuela Isopo di Unione Inquilini al termine della lunga trattativa.

“Si tratta di una questione divenuta necessaria per dare il giusto aggiornamento normativo del d.m. del 16 gennaio 2017, che di fatto stabilisce le nuove linee guida per i contratti di locazione agevolata, stabilendone le tipologie contrattuali e le agevolazioni fiscali riconosciute dallo stato. Naturalmente parliamo della famosa ‘cedolare – secca’ attraverso la quale avviene l’applicazione di una tariffa agevolata al 10% sulla tassazione dell’immobile locato ed un importante sconto Imu pari al 25% per i proprietari.”

“Abbiamo naturalmente cercando di tutelare gli inquilini e siamo certi che attraverso l’applicazione della risoluzione 31 dell’agenzia delle entrate del 20/04/18, dove viene stabilita l’obbligatorietà di asseverazione da parte di una delle sigle sindacali dell’accordo in allegato al contratto, ai fini della registrazione, avremo la possibilità di controllare ogni contratto con la trasparenza che ci contraddistingue.

Il rinnovo di questi accordi stabilisce, finalmente, criteri uniformi su tutta la Provincia, con direttive chiare in favore dei cittadini e evitando cosi’ equivoci sia agli sportelli dell’agenzia delle entrate, che a tutti gli addetti ai lavori.”

“Purtroppo i nuovi accordi sono ancora lontani dal porre argine alla precarietà abitativa. Con il nuovo strumento delle attestazioni siamo però certi di poter monitorare e porre attenzione alle tutele degli inquilini. Per questo tutte le nostre sedi rimangono a disposizione per la produzione della certificazione necessaria.”