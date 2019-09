Via Coni Zugna, finiti i lavori per il parcheggio della scuola

Fiumicino – “Finalmente sono finiti i lavori del parcheggio a servizio dei plessi scolastici di via Coni Zugna. Abbiamo raddoppiato i posti auto, creato uno spazio riservato ai bus, aree sosta per i portatori di handicap e finalmente abbiamo finito anche i parcheggi rosa per le donne in dolce attesa e per le mamme con i piccoli con età inferiore a 1 anno”. È quanto dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino Angelo Caroccia.

“Nell’ area è stata realizzata anche una nuova illuminazione con percorsi per i pedoni. Si tratta – prosegue Caroccia – di un lavoro importante per un quadrante che ospita diversi plessi scolastici e in una zona, Isola Sacra, tra le più popolose di tutto il Comune. Non è un caso che si sia deciso di realizzare qui una nuova scuola e una nuova palestra. Stiamo anche ragionando con la Regione Lazio per l’ottenimento dello spazio necessario per realizzare altri plessi.

Il nostro Comune a differenza di altri ha sempre più bambini. Piccoli cittadini che crescono e che hanno prima di tutto bisogno di scuole. Ci stiamo adoperando perché ciascuno abbia la sua e perché siano sempre più belle e funzionali”.