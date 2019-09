Di corsa in montagna, oggi a Formia la Let’s Trail Monte Aurunci

Formia – L’ASD Poligolfo organizza domenica 8 settembre a partire dalle 8:00 una gara di corsa in montagna sui sentieri del Parco dei Monti Aurunci, in località Maranola, denominata “Let’s Trail Monti Aurunci tra cielo e mare“.

L’evento patrocinato dal Parco dei Monti Aurunci, dal Comune di Formia e dalla XVII Comunità Montana mira a contribuire alla promozione dell’immagine del territorio del Parco dei Monti Aurunci situato nel Comune di Formia, ricco di testimonianze storiche e di bellezze naturalistiche, associato alla partecipazione di circa 200 atleti amanti della corsa in montagna (trail), dando impulso anche all’attività turistica. Inoltre consente ai partecipanti e ai loro familiari di vedere e godere i Monti Aurunci ed apprezzare, oltre che il fantastico Golfo di Gaeta con le isole Pontine, anche i boschi e le montagne (da tutelare e valorizzare).

La gara viene organizzata per il quarto anno consecutivo e rappresenta un appuntamento fisso per gli amanti della corsa in montagna. Il percorso di 16 km circa, con un dislivello di 1000 metri, intende mettere in risalto lo spettacolare paesaggio che si può godere dalle cime del Parco dei Monti Aurunci con un percorso che, partendo dalla località Pornito e seguendo i sentieri CAI, porta gli atleti a Monte S. Angelo (1.404 m), Monte Petrella (1.533 m), Fontana di Canale, località Valliera, Sella Sola, santuario di S. Michele per ritornare infine a Pornito.

La gara deve essere effettuata dagli atleti in autosufficienza con divieto di abbandonare rifiuti di plastica e avere il massimo rispetto dei luoghi percorsi.

All’organizzazione della corsa in montagna collaborano alcune associazioni locali per garantire la necessaria assistenza e sicurezza della gara, in particolare la Protezione Civile Ver Sudpontino Formia per la logistica; una squadra del Soccorso Alpino Sez. di Cassino e della Croce Rossa di Formia per prestare il dovuto soccorso in caso di infortunio, l’A.R.I. Radioamatori Formia per i collegamenti radio tra i vari punti di controllo; il Gruppo ciclistico Aurunci Cycling team per il controllo del percorso ed i guardiaparco dell’Ente.

In particolare la macchina organizzativa consentirà con una sinergia di risorse di garantire la massima sicurezza e tutta l’assistenza possibile per il pre e post gara, dando modo agli atleti di vivere una giornata di sport con serenità.

Al termine della manifestazione grazie alla collaborazione dei soci dell’associazione sarà offerto a tutti una ricca degustazione a base di prodotti locali e frutta.

(Il Faro on line)