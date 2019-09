Europeo Under 23, l’Italcanottaggio in finale con 9 barche

Il Faro on line – A Ioannina, in Grecia, al termine del primo giorno di eliminatorie dell’Europeo Under 23, l’Italia approda alle finali con 9 barche sulle sedici presentate.

Alle quattro già in finale diretta (due senza Under 23 e quattro di coppia Pesi Leggeri femminili, due senza e quattro di coppia Pesi Leggeri maschili), dai recuperi di ieri pomeriggio hanno superato l’ultimo turno di qualificazioni altre 5 barche: quattro con e quattro di coppia Under 23 maschili, singolo e doppio Pesi Leggeri maschili e singolo Under 23 femminile.

Non ce la fanno ad agguantare la finale, e disputeranno la finalina dal settimo al dodicesimo posto, il singolo, il doppio e il quattro senza Under 23 maschile, e il doppio Under 23 femminile.

Oggi giornata di finali B, dalle 9.25 (le 8.25 in Italia), e di finalissime per l’assegnazione delle medaglie e dei titoli continentali che inizieranno alle 10.17 locali (le 9.17 in Italia) fino a chiudersi per l’Italia con l’ultima gara prevista alle 14.27 (le 13.27 in Italia).