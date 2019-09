Fiumicino: carambola sul lungomare della Salute, 4 auto coinvolte, un ferito

Fiumicino – E’ accaduto tutto all’improvviso. Un’auto si è schiantata contro una vettura, poi carambolando su un’altra e alla fine mettendosi di traverso colpendone altre due.

Serata di paura, dunque all’Isola Sacra, sul lungomare della Salute, tra via delle Chiglie e la gelateria Polo Nord.

Secondo i primi rilievi effettuati dalla pattuglia del Commissariato di polizia, giunta sul posto, un anziano alla guida della sua vettura ne avrebbe perso il controllo. Ciò ha innescato un pericoloso incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.

L’auto “impazzita” ha colpito altre tre vetture prima di terminare la propria corsa. Alla fine l’unico ferito, per fortuna lieve, è stato proprio l’anziano.

La polizia ha comunque chiuso il tratto di strada per il tempo necessario sia per effettuare i rilievi sia per far arrivare il carro attrezzi e ripristinare la sicurezza sulla carreggiata.

(Il Faro on line)