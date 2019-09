Ladispoli, prosegue la pulizia di strade e marciapiedi, ecco le vie di lunedì 9 settembre

Ladispoli – L’Amministrazione comunale rende noto che prosegue la pulizia approfondita delle strade e dei marciapiedi di Ladispoli. Si invitano i cittadini a collaborare rispettando la segnaletica, che sarà apposta 48 ore prima dell’esecuzione, per permettere gli interventi. Queste le vie che da lunedì 9 settembre saranno interessate alla pulizia:

Lunedì 9 settembre:

– via Cagliari

– via Positano

– via De Begnac (da via Gentile a via De Begnac)

– via Marinettì

Mercoledì 11 settembre:

– via Ancona (da v.le Italia al Sanguinara)

– via Firenze (compreso parcheggio centrale in prossimità dell’incrocio con via Flavia ma escluso quello adiacente al Vaccina)

– via Benevento

– via Sironi (lato ufficio postale)

Giovedì 12 settembre:

– via Ancona (da v.le Italia a via Flavia)

– parcheggio di via Firenze in prossimità di via Flavia (adiacente al Vaccina)

– via Gentile

– via Cupello

Venerdì 13 settembre:

– via Odescalchi (da via Flavia a p.zza Rossellini)

– via Sironi (lato quartiere Miami)

– via Foscolo

– via Giovanni XXIII (lato sinistro da via Claudia)

Lunedì 16 settembre:

– via Odescalchi (da p.zza Rossellini al Sanguinara

– via Spoleto

– via Bixio

– via Giovanni XXIII (lato destro da via Claudia).