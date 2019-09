Minturno, in arrivo l’inaugurazione dell’Umi Project, accademia delle arti dello spettacolo e dello sport

Minturno – Lunedì 9 settembre 2019 alle 17.00 inaugurazione della nuova sede UMI Università Magica

Internazionale, in via Solacciano 42 a Minturno, che in quest’occasione presenterà ufficialmente l’UMI

PROJECT, Accademia delle Arti dello Spettacolo e dello sport.

Gianluigi Sordellini, è l’anima creativa e cuore pulsante di questo circolo ricreativo molto speciale che,

viene da dire, parte proprio con le “carte” in regola. Infatti, nel suo logo il motto latino “In Ludo Magia”

rimanda subito l’idea del gioco, dell’illusione e della magia, sua antica passione sviluppata, appunto, con un

semplice mazzo di carte francesi.

Così il salone delle feste di UMI PROJECT si prepara ad ospitare, oltre al patron del progetto in arte “Mr Diseau” e al suo giovane ma già abile allievo Gino D’Alessandro di appena 15 anni, i più abili e stupefacenti illusionisti provenienti dall’Italia e dall’estero, principalmente dalla Spagna, grazie ai gemellaggi siglati da Sordellini con le scuole ed i club iberici e con la rete di contatti in continua evoluzione, con una formula, ancora poco conosciuta in Italia, della cena/spettacolo che abbina la degustazione di un menù mirato con intermezzi di show originali di magia, cabaret,fantasisti, musica e canzoni live.

Non solo magia però all’UMI PROJECT, poiché il poliedrico Sordellini, forte della sua esperienza nel mondo dello spettacolo da oltre 30 anni e con un diploma in violino al Conservatorio di Frosinone ha pensato di rendere polivalenti gli spazi della struttura ai soli soci e tesserati. Il programma delle attività sociali, ancora in allestimento, prevede già corsi di arti marziali, con un percorso formativo che abbraccia corpo e mente, tornei di video games e giochi di ruolo, corsi di ballo, musica, recitazione, tecniche dello spettacolo, mimo, dizione, fotografia (sala pose compresa), make up, portamento e sfilate.

All’inaugurazione di UMI PROJECT interverrà direttamente da Madrid Dàmaso Fernandez, presidente internazionale dell’UMI e mentore magico di Sordellini che estende la partecipazione ad amici e colleghi, docenti ed istruttori, autorità locali e rappresentanti di altri organismi associativi con cui intrecciare future e proficue collaborazioni interassociative anche per rilanciare la promozione del territorio del basso pontino, ricco di storia e tradizioni locali.

