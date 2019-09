Ostia, sulle due ruote come Montalbano: ecco la Caccia al Tesoro ciclosolidale

Ostia – Tutto è pronto per la Caccia al Tesoro ciclosolidale di domenica 15 settembre : armati di due ruote, schiere di ciclisti dovranno risolvere come il commissario Montalbano enigmi di facile accessibilità necessari per scalare la classifica. Alla fine premi importanti per i migliori piazzamenti e pacco-gara per tutti.

Ultimi giorni d’iscrizione per l’edizione 2019 della Caccia al Tesoro ciclosolidale, manifestazione che è diventata un classico di fine estate per Ostia. Organizzata da FIAB Roma – Ostia in Bici, con la collaborazione dell’Associazione Donatori osp. Grassi e con il comitato Tutors della Riserva, è un evento aperto a tutti, grandi e piccoli.

Le modalità di partecipazione, che prevede squadre da tre a sei persone, sono semplici. I partecipanti, ricevuti gli indizi di 10 tracce, dovranno scoprire i luoghi celati negli enigmi, raggiungerli in bici, scattare una fotografia con il luogo e la squadra, tornare al punto di partenza. I migliori classificati, evidentemente per rapidità di soluzione dei diversi enigmi, riceveranno premi importanti offerti dai numerosi sponsor della manifestazione. In ogni caso, tutti gli iscritti riceveranno un pacco gara.

Gli obiettivi dell’evento, che ha anche valenza di richiamo turistico, sono molteplici: raccogliere fondi per uno scopo benefico visto che le quote d’iscrizione (10 euro per gli adulti e 5 euro per i minori di 18 anni) saranno interamente versate all’associazione “La Farfalla“, sensibilizzare i cittadini alla mobilità sostenibile, promuovere la conoscenza e la valorizzazione del territorio, creare un evento che favorisca la socializzazione.

Il punto d’incontro della Caccia al Tesoro ciclosolidale 2019 è al Parco dei Fusco, ingressi di Piazza Gregorio Ronca o di via Galli della Mantica. L’appuntamento è per domenica 15 settembre, ore 9,30.

In questo sito tutti i dettagli e i moduli di iscrizione e liberatoria per partecipare.