Raccolta Differenziata a Cerveteri: dal 9 settembre il calendario invernale

Cerveteri – Così come previsto, lunedì 9 settembre entrerà ufficialmente in vigore il calendario invernale di Raccolta Differenziata nel territorio comunale di Cerveteri. Il nuovo orario, interesserà le zone di Cerveteri Capoluogo e le Frazioni di Marina di Cerveteri e Valcanneto.

Le variazioni sono tre in totale: la prima è che nel periodo invernale non è previsto il secondo passaggio per il ritiro della plastica, che verrà, invece effettuato solamente il giovedì. La seconda riguarda la sola zona di Marina di Cerveteri, dove cambia l’orario di esposizione dei mastelli: a partire dalla serata di domenica 8 settembre, i mastelli dovranno essere esposti la sera prima del giorno di raccolta tra le ore 21.00 e le ore 24.00.

Tutte le altre tipologia di raccolta e per tutto il resto del territorio comunale, il calendario resterà invariato a quello attualmente in vigore. Terza ed ultima novità è il cambiamento del giorno di raccolta di pannolini e pannoloni solo ed esclusivamente per le utenze di Cerveteri capoluogo, la raccolta sarà effettuata il venerdì anziché sabato.

Il calendario da seguire è già a disposizione di tutte le famiglie infatti è incluso in quello consegnato porta a porta a tutte le famiglie in fase di consegna dei kit. In ogni caso, sulla sezione del sito internet www.comune.cerveteri.rm.it ‘Cerveteri chiama a Raccolta’ sono sempre disponibili e aggiornate tutte le informazioni necessarie per effettuare una corretta raccolta differenziata.

“Dopo la prima fase di adattamento, la città ha dimostrato di essere entrata a pieno nel meccanismo virtuoso della raccolta differenziata porta a porta – ha dichiarato Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali – nonostante la presenza di alcuni casi, per fortuna molto sporadici, di conferimenti errati, la percentuale di rifiuti correttamente differenziati che abbiamo raggiunto è davvero importante.

Ricordo a tutta l’utenza inoltre, che è obbligatorio per tutti l’utilizzo dei mastelli, così come è obbligatorio indicare sugli stessi il cognome dell’intestatario dell’utenza TARI. Seguendo poche ma importanti regole possiamo migliorare ancora la capacità di differenziazione dei rifiuti nella nostra città. Solo così avremo un territorio migliore ed una gestione di rifiuti sempre più efficiente”.

“Ovviamente – prosegue l’Assessora Elena Gubetti – restano sempre attivi, senza modifica alcuna, i servizi dell’Isola Ecologica di Via Settevene Palo Nuova, le Isole Ecologiche Itineranti e i servizi dell’auto-compattatore per sfalci e potature. Inoltre è sempre in continuo aggiornamento l’App Junker, a disposizione non solo per le utenze private ma anche per quelle commerciali sia su smartphone, tablet e pc”.