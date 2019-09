Il Faro on line – Il Torrino C5 continua con l’organizzazione delle giornate Open Day, dedicate all’attività agonistica per le categorie Under 21 e Under 19 (per i nati dal 2000 al 2003) e alla scuola calcio.

Il tutto si svolgerà al TorrinoSportingCenter, storico centro sportivo sito in Via Deserto del Gobi 22, e che negli anni è diventato punto di riferimento e aggregazione sociale anche per i residenti dei quartieri limitrofi dell’Eur, Mostacciano, Mezzocammino e Spinaceto.

Il TSC è stato il teatro di molti successi delle giovanili del Torrino, e la casa di molti ragazzi che sono cresciuti con la passione per il futsal: dallo storico campo del TSC, completamente rinnovato meno di un anno fa, sono passati alcuni tra i migliori giocatori di calcio a 5 del panorama nazionale.

Ecco gli appuntamenti in programma:

Attività agonistica (per i nati negli anni 2000-01-02-03)

Lunedì 9 settembre, dalle 18:00 alle 19:30

Martedì 10 settembre, dalle 18:00 alle 19:30

Giovedì 12 settembre, dalle 18:00 alle 19:30

Scuola calcio

Martedì 10 settembre, dalle 18:00 alle 19:15

Giovedì 12 settembre, dalle 18:00 alle 19:15

In tutte le giornate Open Day sarà possibile effettuare una prova totalmente gratuita sul campo, e toccare con mano la realtà del Torrino.

Una grandissima opportunità per approcciarsi per la prima volta al mondo del futsal, sempre più in crescita, oppure per continuare la propria esperienza in un ambiente sano, competitivo, e con quei valori che solo lo sport sa trasmettere.

Per ulteriori informazioni:

– Tel: 06 69403780 (Segreteria TSC)

– Cell. 329 1448242, 347 7179683, 347 2974410

– e-mail: clubromaeur@libero.it

Ufficio stampa Torrino C5