Cerveteri – Si è ufficialmente concluso il VI corso ufficiale delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente di Cerveteri. Sabato 7 settembre, all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone si è infatti svolta la cerimonia di consegna degli attestati ai partecipanti al corso e aspiranti Guardie Ecozoofile, prossime a prestare giuramento per entrare ufficialmente in servizio.

A fare gli onori di casa, il Coordinatore del Gruppo Mauro Di Stefano, che per l’occasione ha invitato a presenziare il Presidente Nazionale di Fare Ambiente Professor Vincenzo Sepe, i responsabili e docenti del Corso Marco Scarpellini, ex comandante della Polizia Locale e il Maggiore Roberto Tortolini , il Responsabile Regionale Giuseppe Mascia, il Vice-Responsabile Provinciale Marco Di Giacomo e il Presidente del Laboratorio Verde Roma Capitale Alessandro Balzani.

Presente alla cerimonia, anche l’Ispettore Capo della Polizia Stradale Claudio Paolini che ha presenziato insieme a due agenti alla Cerimonia, per portare il saluto di tutto il Commissariato da lui diretto.

Per l’Amministrazione comunale di Cerveteri, presenti l’Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti e la Delegata ai Diritti e Tutela degli Animali Adelaide Geloso.

“Le Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente sono una presenza costante, quotidiana nel nostro territorio. Svolgono un lavoro certosino, attento, prezioso per la tutela della nostra città, nel contrasto all’abbandono sconsiderato dei rifiuti e nelle politiche dedicate agli amici animali. Ma svolgono anche interventi urgenti per mettere in sicurezza alveari o nidi di api o di vespe che si creano nelle strade o altre volte ancora a ridosso delle abitazioni dei nostri concittadini.

Una realtà fondamentale per Cerveteri e per la nostra Amministrazione comunale, che sa di poter fare affidamento su un gruppo unito, forte e preparato – ha dichiarato Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali – da parte mia un ringraziamento di cuore a chi dedica del tempo per svolgere un’attività significativa per la nostra comunità e a chi forma organizza e coordina tutti gli uomini e le donne che ogni giorno indossano una divisa e sorvegliano il nostro territorio svolgendo prima di tutto una funzione educativa nei confronti di tutti i cittadini.

Come Assessorato, confermo ovviamente massima disponibilità e propensione a collaborare e a proporre nuovi appuntamenti, in quanto la loro presenza rappresenta un valore aggiunto per tutta la Città”.

Durante l’iniziativa, il Coordinatore delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente ha avuto modo di ringraziare personalmente tutto il Gruppo di Volontari che da anni, giorno dopo giorno, prestano servizio nel territorio. Menzione speciale per Adelaide Geloso, Delegata per i Diritti degli Animali per il suo lavoro incessante, giorno e notte per le cause degli animali d’affezione del territorio.

Chiunque volesse fare segnalazioni oppure semplicemente offrire la propria collaborazione alle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente, può contattare il numero 3341758479.