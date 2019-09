Croce Rossa Fiumicino, un week end su tre fronti

Fiumicino – Fine settimana di straordinario impegno per la Croce Rossa Italiana di Fiumicino, iniziato giovedì 5 con il Palio dei borghi di Testa di Lepre con un nutrito programma di manifestazioni in costume rievocative della battaglia svoltasi tra contradaioli e saraceni, con intrattenimenti e giochi protrattosi per quattro giornate.

Sabato e domenica manifestazione sportiva nello specchio acqueo del nostro litorale con appassionante gara di SUP dove la Croce Rossa è intervenuta con personale sanitario di assistenza e mezzi di soccorso di terra e di acqua. Domenica assistenza medica alla gara ciclistica organizzata dalla federazione regionale del Lazio di ciclismo con impiego di due ambulanze e di auto medica.

Nella serata di sabato, in concomitanza con la festa patronale di ponte Galeria, la Croce Rossa ha dato luogo ad una dimostrazione collettiva di rianimazione cardiopolmonare durante lo spettacolo di moda organizzato da “Tic fashion” che ha prodotto una raccolta fondi il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di un defibrillatore.

Ad assicurare queste attività di assistenza sanitaria sono state impegnate 9 ambulanze, 1 mezzo di soccorso in mare, 5 medici 4 infermieri e 42 volontari del comitato di Croce Rossa di Fiumicino ai quali va l’apprezzamento del presidente del Comitato di C.R. I.