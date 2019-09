Formia, la magia di Ennio Morricone fa sold out alla Tomba di Cicerone e nei cuori degli spettatori

Formia – Sold out. Alla Tomba di Cicerone come nei cuori degli spettatori, che si sono goduti la magia dello spettacolo offerto dalla Rome International Orchestra, diretta dal Maestro Giorgio Proietti e orchestrata in suite dal Maestro Cesare Buccitti.

In un silenzio attento e commosso, “Morricone, il Mitologico”, a cura di Atopon, con la direzione artistica di Marianna Rossi, ha preso il via partendo dalla suite – tre in totale – western, dedicata alle famosissime e indimenticabili colonne sonore che hanno magistralmente accompagnato i film di Sergio Leone. Si è proseguiti con la suite dedicata ai film italiani e, infine, con la suite dedicata alle produzioni cinematografiche americane.

Ulteriore gemma capace di impreziosire la penultima serata delle “Notti di Cicerone” è stata, poi, la presenza di Gianni Perilli, che, non solo, ha eseguito, da solista accompagnato dall’orchestra, la colonna sonora del celebre “Baarìa” di Giuseppe Tornatore, ma che ha regalato al pubblico la possibilità di conoscere un curioso aneddoto: ovvero, quella volta, che il grande Morricone provinò lui e la sua fedele “ciaramolla” – strumento musicale popolare diffuso in tutto il Centro-sud Italia – per telefono…

Una prestazione straordinaria, capace di mettere tutti d’accordo: se prima che le luci si spegnessero e la musica partisse si litigava per i posti, o si discuteva per il ritardo, una volta “calato il sipario” ogni dissapore si è improvvisamente dissolto nell’aria, lasciando all’emotività e ai ricordi il potere di prendere il sopravvento.

(Il Faro on line)