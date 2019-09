Pomezia – Incendio nelle campagne pometine, oggi pomeriggio, in via Monte d’Oro. Le fiamme si sono sviluppate verso le 15, e sul posto si sono prontamente recate le pattuglie della Protezione civile Echo Pomezia nonché il colleghi dell’Associazione nazionale carabinieri.

Ci sono volute diverse ore per domare le fiamme, soprattutto per circoscrivere il perimetro del fuoco, e alle 18 circa il rogo era domato. Le squadre intervenute, però, si sono trattenute oltre, come da protocollo, per bonificare l’area ed escludere eventuali riaccensioni.

(Il Faro on line)