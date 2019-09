L’allarme di Sinistra Italiana X Municipio: “Ordinanza Invernale pubblicata con ritardo”

Ostia X Municipio – “La risposta all’Interrogazione Comunale, relativa al pesantissimo ritardo con cui l’Ordinanza Invernale è stata pubblicata sull’Albo Pretorio, presentata dai Consiglieri Comunali Grancio e Fassina che ringraziamo per la tempestività e l’attenzione sul tema, non ci convince proprio anzi rappresenta un autentico “cono d’ombra” inaccettabile su cui va fatta ulteriore chiarezza”.

Lo afferma in una nota Marco Possanzini, segretario di Sinistra Italiana X Municipio, che prosegue: “Innanzitutto c’è da sottolineare che la perenne carenza di personale all’Ufficio Demanio, uno dei motivi assunti per spiegare i ritardi di pubblicazione, deve essere adeguatamente colmata così come è necessario istituire un nucleo di Polizia Locale che si occupi in prevalenza del demanio marittimo.

E’ inaccettabile che nel Municipio X di Roma Capitale, luogo dove c’è il mare di Roma, dove ci sono beni demaniali unici al mondo, si registri una inaccettabile quanto permanente carenza di personale all’Ufficio Demanio, carenza che si riflette poi sui ritardi e sull’impossibilità di affrontare tempestivamente tutte le criticità.

Il pesantissimo ritardo nella pubblicazione dell’Ordinanza viene inoltre genericamente attribuito ad un “disguido” fra il Municipio X ed il Segretariato Generale con la “convinzione” di entrambe gli uffici che toccasse “all’altro” il dovere della pubblicazione.

E’ una spiegazione a dir poco grottesca visto che riguarda la delicatissima Ordinanza Invernale che ricordiamo disciplina e regola la fruizione del mare e delle spiagge, quindi coinvolge anche gli “stabilimentari”, sul mare di Roma.

Chiediamo che l’Amministrazione, dopo un ulteriore approfondimento, prenda provvedimenti adeguati al fine di impedire che “disguidi” di questo tipo si ripropongano, magari in altre vesti.

Ma è il punto 3, relativo all’ipotesi di danno erariale, a destare maggiore preoccupazione. Si legge che “In mancanza dell’Ordinanza Invernale permane la continuità amministrativa con la precedente che rimane in vigore..”, ma di quale Ordinanza precedente parliamo? di quella Invernale o di quella Estiva? va specificato perchè le due Ordinanze, oltre ad avere i periodi di validità ben definiti, sono diversissime e quindi contengono disposizioni differenti relative alle stagioni di riferimento.

Non serve Perry Mason per capire che qualsiasi Consessionario, multato per il mancato rispetto della scorsa Ordinanza Invernale, può vincere il ricorso contro quella sanzione a mani basse. Integreremo, con la risposta ricevuta dagli uffici capitolini, l’esposto presentato alla Corte dei Conti proprio per far chiarezza sull’ipotesi di danno erariale.

Questa vicenda non può oggettivamente definirsi chiusa. Procederemo con ulteriori approfondimenti ed accessi agli atti per fare piena luce sui “disguidi” e sugli “equivoci” che caratterizzano questa vicenda. Sul mare e le spiagge di Roma deve tornare a pieno titolo il rispetto delle regole perchè non sono una zona franca o una terra di nessuno dove può accadere qualsiasi cosa”.