L’Atletico Terme Fiuggi cade in casa: passa il Tolentino

Il Faro on line – E’ sufficiente una zampata di Lupo ad inizio ripresa per permettere al Tolentino del tecnico Mosconi di centrare i tre punti in casa dell’Atletico Terme Fiuggi.

Alla squadra di Incocciati non basta dunque il cuore per evitare di scivolare in un match equilibrato e deciso dall’episodio arrivato in apertura di secondo tempo. Il tecnico dei padroni di casa è però pronto a rimboccarsi le maniche ansioso di recuperare il terreno perso forte di un campionato che è appena agli inizi e, sopratutto, di una squadra che ha tutte le carte in regola per tornare a correre quanto prima.

Il match inizia con gli ospiti che provano subito ad alzare la voce. Dopo appena una manciata di minuti Palmieri scatta sul filo del fuorigioco, salta La Gorga in uscita ma sulla linea è provvidenziale l’intervento dell’ottimo Nocerino che salva i suoi in scivolata e congela il risultato sullo 0-0. L’Atletico Terme Fiuggi non rimane certo a guardare e prova subito a rispondere a dovere tant’è che al 10′ sfiorano il gol del vantaggio. Bergonsi riceve palla fuori area, controlla la sfera e scarica una meravigliosa girata diretta sotto l’incrocio dei pali. Rossi però si esalta e strappa applausi a scena aperta con un autentico miracolo che di fatto salva i suoi. Con il passare dei minuti l’Atletico terme Fiuggi prende campo e gestisce il gioco con il Tolentino che preferisce chiudersi per poi provare a ripartire in contropiede sfruttando la rapidità di Palmieri e Di Domenicantonio.

Al 22′ è infatti proprio il numero 9 degli ospiti a creare scompiglio nell’area avversaria: bello slalom sulla destra ma stavolta c’è un super La Gorga a chiudere la porta. Un paio di minuti dopo a provarci è Palmieri che scappa via in contropiede. L’estremo difensore dell’Atletico però è perfetto nel disinnescare il velenoso destro ad incrociare scagliato dall’avversario. Poco prima della mezzora si complicano però i piani di Incocciati che è costretto a rinunciare a Bergonsi che esce per infortunio lasciando spazio a Macrì. Nel finale è ancora Atletico: al 42′ Macrì crossa sul secondo palo per Tassone che rimette subito dentro. Franchini si esibisce in uno splendido tuffo di testa ma la sfera sorvola di un niente la traversa.

Nella ripresa il Tolentino trova però l’episodio giusto per sbloccare la gara. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto corto, la sfera arriva sul secondo palo dove Lupo piazza la zampata che regala l’1-0 ai suoi. Nonostante lo svantaggio la truppa di Incocciati rimane in partita e lotta su ogni pallone alla ricerca del pareggio. I padroni di casa alzano così il baricentro e non si risparmiano contro avversari che ora badano soprattutto a difendere il vantaggio concedendo poco o nulla ai padroni di casa. Incocciati attinge così a piene mani dalla panchina cercando di scuotere i suoi e alla ricerca della mossa giusta per agguantare il pareggio. Mossa che al 26′ non arriva di un niente. Il neo entrato Papaserio sfiora infatti il gol dell’1-1 con la sfera che sorvola di poco la traversa. I minuti passano ma rimane la voglia dei padroni di casa di centrare la rete. Al 30′ del secondo tempo è così ancora l’Atletico Terme Fiuggi a rendersi pericoloso stavolta con Basilico che di testa però non riesce a trafiggere l’attento Rossi. Appena 3 minuti dopo ad accendersi è Felea che dalla sinistra cross al centro per Forgione ma la sua zuccata non sortisce l’effetto sperato. Dopo 6 minuti di recupero e un forcing incessante dei padroni di casa arriva il triplice fischio del direttore di gara. Esulta il Tolentino a cui basta il guizzo di Lupo per uscire da Fiuggi con i tre punti in tasca.

Atletico Terme Fiuggi – Tolentino 0-1

ATLETICO TERME FIUGGI La Gorga, Pietrobono, Zaccone, Sevieri (15’st Papaserio), Nocerino, Scalon, Tassone (18’st Felea), Forgione, Manfrellotti (12’st D’Andrea), Bergonsi (28’pt Macrì), Franchini (18’st Basilico) PANCHINA Ludovici, Filipponi, Moriconi, Rizzitelli ALLENATORE Incocciati

TOLENTINO Rossi, Bonacchi (1’st Laborie), Ruggieri, Lupo, Viola, Labriola, Mastromonaco, Tortelli (36’st Severoni), Di Domenicantonio, Cicconetti, Palmieri (22’st Minnozzi) PANCHINA Bucosse, Kamana Ogolong, Capezzani, Strano, Massaroni, Cerolini ALLENATORE Mosconi

MARCATORI Lupo 4’st (T)

ARBITRO Gianluca Del Notaro di Verbania

ASSISTENTI Antonio Aletta di Avellino e Andrea Porcu di Oristano

NOTE Ammoniti Di Domenicantonio, Franchini, Papaserio, Cicconetti Angoli 3-6 Rec. 2’pt – 6’st

