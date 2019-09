Rutigliano alla Presidenza della Riserva Naturale del Litorale Romano, la soddisfazione di Italia Nostra

Fiumicino, Ostia – Italia Nostra Lazio esprime grande soddisfazione per la nomina di Oreste Rutigliano alla presidenza della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, l’area protetta statale che con i suoi circa 16mila ettari è la più grande d’Italia.

“La nomina dell’ex presidente nazionale di Italia Nostra da parte del ministro dell’Ambiente Sergio Costa – continua la nota stampa – potrà contribuire alla definizione dell’iter per l’approvazione definitiva del Piano di Gestione, una competenza che, nel caso specifico, compete alla Commissione di Riserva, organismo ora perfezionato, appunto, con la nomina di un presidente.

Tra le questioni ancora aperte della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, gestita dai comuni di Roma e Fiumicino per le aree di rispettiva competenza, ricade l’individuazione di una cosiddetta “buffer zone”, una zona cuscinetto che possa permettere di evitare che a ridosso dell’area protetta insediamenti non coerenti con la tutela della Riserva come sta accadendo per l‘ipotesi di realizzazione avanzata dalla Regione Lazio di una discarica di inerti in zona Valle Galeria, in località Malnome nelle adiacenze della Riserva Naturale Macchiagrande, sito di importanza comunitaria che ricade tra le aree naturalistiche della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano,

La grande area della Riserva vede ad oggi contraddizioni tra esigenze di tipo diverso. Solo il Piano di Gestione atteso ormai da 23 anni potrà regolare in modo coerente l’esigenza di tutela degli equilibri ambientali con altre esigenze quali il discusso progetto di ampliamento dell’Ospedale Bambino Gesù di Palidoro e quello di ampliamento dell’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci”.