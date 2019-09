Simone Barlaam è campione del mondo nei 100 stile: “Si corona il mio sogno”

Il Faro on line – Lo voleva Simone e ha conquistato il suo oro mondiale. Al London Aquatics Centre dove sono in svolgimento i Mondiali di nuoto paralimpico, l’azzurro di Milano corona il suo sogno iridato 2019: “La medaglia d’oro è il coronamento di un anno intenso non solo per gli allenamenti, ma per gli esami di maturità”.

Sono queste le parole a caldo del neobicampione mondiale nei 100 stile libero. Aggiunge un altro oro in palmares, dopo quello vinto a Città del Messico nel 2017 e ancora nei 100 stile. Supremazia italiana sulla distanza regina. E non solo. Oltre alla medaglia che lo qualifica alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 Simone si prende anche il record. L’ennesimo. Un primato iridato in 54”10: “Volevo andare più veloce, ma sono contento comunque”. E come non potrebbe esserlo ? Si affianca la sua nuova medaglia mondiale alle numerose già vinte. La decima in campo internazionale. A soli diciotto anni e con l’Università da cominciare appena terminati i Mondiali di Londra, l’atleta della Polha Varese stacca il pass per il Giappone, con gli avversari alle spalle. Senza speranza.

Ma lui ne ha di speranze e di sogni da avverare. E il Mondiale ancora non è finito.

Foto : Augusto Bizzi / Finp