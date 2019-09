Scopriamo quali sono i prodotti best-seller di Charlotte Tilbury, nota truccatrice britannica nonché fondatrice/direttrice creativa dell’omonimo marchio di bellezza e cura della pelle fondato nel 2003.

I prodotti skincare

La Revolutionary Instant Magic Facial Dry Sheet Mask è una maschera viso in tessuto idratante, che si lascia in posa circa 15 minuti e rende la pelle morbida, liscia, vellutata e setosa.

La Magic Cream è una crema viso da giorno idratante dall’ effetto rimpolpante contenente l’acido ialuronico che contrasta i segni del tempo, le Vitamine C ed E che rendono l’incarnato luminoso, l’olio di rosa canina che dona alla pelle un aspetto giovane, l’aloe vera ed il burro di karité che nutrono la pelle e la lasciano morbida e setosa.

I trucchi per il viso

L’ Hollywood Flawless Filter è un primer/filtro liquido che si applica prima di stendere il fondotinta, e che dona all’vincarnato un aspetto luminoso e levigato, rendendo meno visibili i pori della pelle.

Il Light Wonder è un fondotinta liquido presente in diverse tonalità, dal risultato leggero ed idratante, che minimizza i pori, uniforma l’incarnato e ne contrasta le discromie.

L’ Airbrush Flawless Finish è una cipria compatta che opacizza ed illumina l’incarnato ed aiuta a mantenere sotto controllo l’eccesso di sebo. Sono presenti la cera di rosa e l’olio di mandarle dall’ azione idratante e levigante, e delle micro-particelle che riflettono la luce rendendo la pelle luminosa.



Il Filmstar Bronze&Glow è una palette viso contenente un bronzer per modellarne i tratti, ed un illuminante per evidenziare i punti strategici come gli zigomi e l’arcata sopraccigliare.



La Lightgasm (75 euro) è una palette viso composta dal bronzer per scolpire i contorni del viso, dal blush color corallo, e da 2 illuminanti di cui uno champagne ed uno bronzo.

La palette occhi

La Luxury Palette (50 euro) nella tonalità The Bella Sofia, è una palette occhi composta da 4 tonalità di ombretti dalle sfumature bronzo e rame.

Il rossetto

Il rossetto iconico del brand è Pillow Talk facente parte della linea Matte Revolution, ed è un nude rosato dal finish opaco che si adatta ad ogni carnagione e migliora la tonalità naturale delle labbra. Questo rossetto ha una formula idratante che leviga e modella le labbra, è arricchito con estratti di orchidea, e contiene dei pigmenti che riflettono la luce facendo apparire le labbra più morbide e rimpolpate.

