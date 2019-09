Ardea – I giudici della Corte dei Conti assolvono tutti gli imputati coinvolti nel procedimento di rinvio a giudizio. Ricordiamo che l’imputazione si riferiva dell’assegnazione, da parte del Comune di Ardea, ad una ditta di demolizione edile, a trattativa privata per motivi di urgenza, per l’abbattimento delle tra palazzine A) – B) – C) del complesso immobiliare de “Il Lido delle Salzare“.

E questo ha comportato il rinvio a giudizio per cui secondo l’accusa, l’assegnazione per l’abbattimento delle tre palazzine doveva essere fatto non con motivi di urgenza, bensì con una gara di appalto.

La sentenza di oggi, ha stabilito invece che, la procedura adottata dal Comune di Ardea, era regolare in quanto, si presentava l’urgenza di intervenire dato il degrado dei luoghi e l’occupazione abusiva degli stessi immobili da parte di persone sbandate, extracomunitari, oltre che rifugio di malviventi e scarichi abusivi di rifiuti.

Questo è stato il motivo per cui si è proceduto all’abbattimento tramite assegnazione diretta con urgenza, ad una ditta di demolizioni.

Il Giudice istruttore, precedentemente, aveva prosciolto in istruttoria i primi cinque tecnici: il Geom. Luigi Centore, l’arch. Stefano Silvestroni, entrambi all’epoca Coordinatori della Sicurezza in Esecuzione (C.S.E.), l’Ing. Carlo Strassil, all’epoca dei fatti Direttore dei Lavori (DD.LL.), oltre al tecnico comunale funzionario Arch. Pietro Tomei, il Dirigente all’Urbanistica Cosimo Pica.

Tutti gli altri imputati a vario titolo, sono stati assolti. I dirigenti dell’area economica, urbanistica, i Sindaci Carlo Eufemi e Luca Di Fiori, i dirigenti Arch. Luca Scarpolini, Antonio Rocca, Paolo Terribili, Bonaventura Pianese, i dirigenti dell’area Finanziaria i Dott.ri Massimo Lulli, Cosimo Mazzone, il dirigente all’urbanistica Avv. Giovanni Cucuzza, ed in fine il Responsabile del procedimento il Geom. comunale Mauro Rossi.

Il processo vede la sua fine oggi, dopo cinque anni di percorso. Tutti avevano sempre sostenuto la bontà del procedimento per la demolizione delle palazzine “A” “B” e “C” del noto complesso immobiliare di Lido Delle Salzare.

Alla luce di questa sentenza che giustifica l’urgenza con la quale si è intervenuti in passato, il Sindaco Mario Savarese potrebbe ora porre maggiore attenzione al complesso immobiliare de “Il Lido delle Salzare” e a tal proposito, potrebbe pensare ad una veloce bonifica delle altre quattro palazzine rimaste in piedi che, come abbiamo più volte documentato sulle pagine del nostro giornale, non in ultimo quanto documentato nei giorni scorsi a seguito di un visita dello stato dei luoghi da parte del Consigliere di Maggioranza in Comune di Ardea, Giovannella Riccobono (clicca qui), è un’area in forte degrado, sotto ogni punto di vista: ambientale, strutturale e sociale.

Giustificato dalla sentenza, il Sindaco Savarese, laddove decidesse di intervenire, potrebbe evitare lungaggini burocratiche in una città già sofferente, ridando dignità ad una zona litoranea del lungomare di Tor San Lorenzo tra le più affascinanti e suggestive, riguardo le bellezze ambientali e lustro, al vicino sito archeologico Castrum Inui, situato alla foce del fiume Incastro. Quest’ultimo dal valore inestimabile che rischia di essere inghiottito dall’attuale degrado del vicino complesso immobiliare de “Il Lido delle Salzare”.

