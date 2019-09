Coronas: “Bandi pubblici fermi a Fiumicino, non è possibile andare avanti così”

Fiumicino – “Il tanto decantato Palazzo di Vetro sembra davvero un’illusione. Tutto doveva scorrere in maniera pubblica e senza intoppi, e invece da tempo assistiamo, per ogni bando, ad un balletto di responsabilità, inefficienze, ricorsi che destabilizzano il territorio e mettono a rischio la salute amministrativa del Comune”. Lo afferma una nota a firma Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino.

E’ stato così per il bando sul trasporto pubblico, lo è ancora per il bando sulle mense scolastiche e quello dell’affidamento dei centri sportivi. Per tutti l’iter si è complicato fino a fermarsi, ora per un motivo ora per un altro.

L’unica dato comune a tutti è l’incapacità dell’Amministrazione Montino di portare a termine una gara d’appalto senza intoppi; e non parliamo di strumentali denunce da parte di ditte perdenti, ma di incongruenze nella formulazione dei bandi stessi.

Sarà mia cura presentare un’interrogazione al primo Consiglio comunale utile, per capire prima di tutto che fine faranno i settori interessati dai bandi, e in secondo luogo di chi siano questi continui e reiterati errori”.