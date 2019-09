“Elicriso” nel Parco nazionale del Circeo: tutto pronto per il prossimo appuntamento

San Felice Circeo – Grande adesione di partecipanti ha avuto, l’8 settembre scorso, l’ultima iniziativa messa in campo dall’Associazione Culturale Elicriso con il patrocinio e il contributo del Parco Nazionale del Circeo.

Un folto gruppo di persone si è divertita facendo una passeggiata/trekking sul promontorio del Circeo, alla scoperta delle erbe care alla maga Circe e dei segreti degli antichi romani, con la partecipazione anche di un insegnante LIS, la lingua dei segni.

Il progetto dell’Associazione Elicriso, lo ricordiamo, ha lo scopo di promuovere il territorio e invitare a frequentare alcuni ambienti del Parco Nazionale non solo nei periodi prettamente estivi, ma anche nel periodo autunnale, destagionalizzando le attività.

Anche nel mese di agosto si sono svolte, con grande partecipazione di pubblico, Passeggiate in Foresta, Passeggiate notturne e trekking sul Promontorio del Circeo tutte con la partecipazione di uno dei cani addestrati, Dalia o Bella, che accompagnano e facilitano la socializzazione all’interno del gruppo.

Durante le passeggiate, a cui tutti possono partecipare sia adulti che bambini, si colgono spunti per illustrare le caratteristiche delle piante tipiche del territorio e le peculiarità del Parco Nazionale del Circeo; la presenza del cane permette anche di approfondire diverse curiosità sugli animali domestici e selvatici e di coinvolgere il pubblico in alcune attività di addestramento. Inoltre, in alcune date, c’è anche la collaborazione di una interprete LIS (Lingua Italiana dei Segni) per il piacere di una partecipazione congiunta anche con i non udenti.

Questo il calendario con i prossimi eventi: Trekking nella foresta planiziaria arrivando alla piscina della Verdesca, il 14 settembre (con interprete LIS) dalle ore 10,00 con appuntamento a capo d’Omo, si replica il 6 ottobre sempre alla stessa ora; Passeggiata notturna, 28 settembre per scoprire la foresta in notturna, con appuntamento al centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo a Sabaudia, dalle ore 21.30 alle 23.00 circa.

Le proposte culturali dell’Associazione Elicriso si concluderanno il 13 ottobre a partire dalle ore 17,00 con una piacevole passeggiata al tramonto sul Promontorio del Circeo.

Al termine di ogni attività è previsto l’omaggio di un gadget realizzato grazie al contributo dell’Ente Parco. Ricordiamo che le passeggiate sono attività gratuite, ma è indispensabile la prenotazione. Info e prenotazioni: 349.6131902 oppure 347.5161473 o elicriso.ac@gmail.com.

(Il Faro on line)