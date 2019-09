Fiumicino, conclusi gli interventi all’area cani di Villa Guglielmi

Fiumicino – “Negli scorsi giorni siamo intervenuti per risolvere alcuni problemi dell’area cani di Villa Giglielmi”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Roberto Cini.

“Il terreno è stato livellato, chiudendo le buche che i cani scavano giocando – spiega Cini -. Un’altra buca più grossa, da cui emergeva una lamiera, è stata chiusa, la lamiera eliminata e il prato ripristinato”.

“Inoltre la recinzione è stata rinforzata con il posizionamento di una pavimentazione a marmittoni che da una parte stabilizza il recinto e, dall’altra, crea un camminamento, utile soprattutto in caso di pioggia – spiega l’assessore -. Lo stesso è stato fatto a ridosso di entrambi i cancelli sui quali è intervenuto anche il fabbro per alcune riparazioni necessarie”.

“Le alberature sono state tutte potate, le canne tagliate e gli arbusti secchi rimossi – aggiunge Cini -. Questi interventi sono stati fatti in entrambe le zone dell’area in modo da permettere sia ai cani che ai padroni di accedere e utilizzarle agevolmente e in sicurezza”.

“Ringrazio gli uffici dell’assessorato per l’abnegazione che dimostrano – conclude l’assessore – considerate anche le tante difficoltà a cui devono fare fronte”.