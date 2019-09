Montalto di Castro, dalla Regione un contributo per gli eventi turistici

Montalto – Il Comune di Montalto di Castro ha ottenuto dalla Regione Lazio un contributo di 4.550 euro inerente la promozione di eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistiche nel progetto “Lazio delle meraviglie – Estate 2019”.

Ne dà notizia il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 72 del 05.09.2019 nel quale è pubblicata la determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo di approvazione della graduatoria finale.

“Ringrazio la Regione Lazio – dichiara l’assessore alla cultura e turismo Silvia Nardi – per il contributo concesso in favore degli eventi estivi nel nostro comune e tutto lo staff dell’ufficio cultura che ha lavorato a questo progetto e che costantemente si impegna per la partecipazione ai bandi regionali e ministeriali nei settori di competenza, con l’obiettivo di intercettare nuove risorse in favore della collettività”.

(Il Faro online)