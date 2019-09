Fiumicino – “Siamo orgogliosi che il nostro sindaco, Esterino Montino, sia stato eletto come Presidente della Consulta dei sindaci e degli amministratori del Partito Democratico“. Lo dichiara il segretario del Pd di Fiumicino Luigi Giordano.

“Un organismo nuovo, dentro il partito, che punta a coordinare e mettere in rete le esperienze dei nostri amministratori sul territorio – continua Giordano -. E Montino è la persona giusta per tenere a battesimo e guidare la Consulta“.

“Amministratore di Roma per tanti anni – ricorda Giordano – sotto la sua guida Fiumicino sta conoscendo un’epoca di rinascita sotto diversi punti di vista. Lo dimostrano i continui apprezzamenti che la città riceve e anche il fatto che sempre più persone scelgono di trasferirsi proprio sul nostro territorio. E lo dimostra, soprattutto, il fatto che in un momento di crisi nazionale del centrosinistra, i cittadini e le cittadine di Fiumicino abbiano scelto di riconfermare Montino alla guida della città, a testimonianza anche del buon lavoro svolto dal partito in città”.

“Il Pd deve ricostruire il rapporto coi territori – conclude Giordano – spesso sottovalutato, e valorizzare l’esperienza dei sindaci è un passaggio cruciale in questo percorso. A Esterino Montino vanno i nostri auguri di buon lavoro”.

(Il Faro online)