Nuoto paralimpico, Francesco Bocciardo vince l’oro mondiale nei 200 stile libero

Il Faro on line – E’ un’Italia vincente quella che sta lottando per le medaglie a Londra. E mentre le gare di nuoto paralimpico sono in corso per aggiudicare altri allori mondiali, ecco il titolo iridato di Francesco Bocciardo, ad unirsi a quello di Simone Barlaam.

Una importante seconda giornata ai Mondiali di Londra che regaleranno anche i pass paralimpici. E Francesco dopo le due medaglie vinte ieri, è salito sul gradino più alto poco fa. Lo ha fatto nei 200 stile libero S5, con il crono di 2’24″11. Un bellissimo oro festeggiato con gioia sul podio e con un inno tricolore che è risuonato al London Aquatics Centre.

Bocciardo ieri aveva vinto l’argento nei 50 stile e poi il bronzo nei 100 rana. Ha due pass per Tokyo al momento. Per i 200 stile che l’hanno incoronato appena un’ora fa campione del mondo e il secondo posto nella prima giornata di gare nei 100 rana.

Il sogno continua per una Nazionale azzurra che vuole andare oltre quelle 38 medaglie che l’aveva vista trionfare due anni fa a Città del Messico. I presupposti sembrano esserci.

Foto : Augusto Bizzi/Finp