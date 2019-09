Ostiamare, espugnato il Muravera in trasferta, Scudieri : “Voglio una mentalità vincente”

Ostia – Grande felicità in casa Ostiamare per la vittoria di Muravera, primo successo della stagione dopo il positivo pari con il Latina.

Soddisfazione da parte di tutti i ragazzi e del tecnico Raffaele Scudieri: “Sono molto contento per la vittoria. Abbiamo conquistato i tre punti su un campo molto diverso dal nostro e contro un avversario difficile. A parte i primi 10 minuti, abbiamo creato molto, diverse occasioni, ci è mancata solamente la concretezza per chiuderla prima. Faccio i complimenti ai miei calciatori, che volevano questa vittoria. Voglio che la squadra abbia una mentalità vincente sia in casa che fuori, e per ottenere questo dobbiamo lavorare duramente. Solo così potremo puntare in alto”.

(Il Faro on line)